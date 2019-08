PM avalia fim da crise energética



António Costa visita esta segunda-feira de manhã a ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, de onde vai avaliar as condições para declarar o fim da crise energética e convocar um Conselho de Ministros eletrónico para o efeito.



Às 9h00, António Costa visita o Comando Conjunto para as Operações Militares do Estado-Maior General das Forças Armadas, em Oeiras, e às 10h00 vai estar nas instalações do SSI - Sistema de Segurança Interna.



De recordar que o Conselho de Ministros declarou no dia 9 de agosto a situação de crise energética, para o período compreendido entre as 23h59 desse dia e as 23h59 de 21 de agosto.







Greve desconvocada, ameaça de nova paralisação. Tudo em suspenso até terça-feira

O dia de domingo fica marcado pela decisão do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas em desconvocar a greve que já durava há sete dias. O anúncio foi feito depois do plenário de trabalhadores que se realizou em Aveiras de Cima, durante cerca de três horas.Se por um lado os trabalhadores aceitam voltar às negociações com a ANTRAM e saem de greve, deixam um aviso: se as suas reivindicações não forem satisfeitas, haverá uma nova paralisação, desta feita às horas extraordinárias.Entretanto, tanto a ANTRAM como o Governo elogiaram e saudaram a decisão do Sindicato. André Matias de Almeida, da associação que junta os patrões, diz que foi um dia de vitória para o "diálogo" e o primeiro-ministro, António Costa, deixou "votos de sucesso" para as conversações.Agora, mantém-se tudo em suspenso até terça-feira, dia em que o SNMMP e a ANTRAM se reúnem no Ministério das Infraestruturas e Habitação, pelas 16h00.Em declarações à RTP, André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, saudou a decisão do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas em desconvocar a greve."Hoje ganhou o diálogo, ganhou a negociação", destacou o responsável.A ANTRAM está ainda à espera da convocatória para a reunião de terça-feira com o Governo, mas diz-se disponível para se sentar à mesa das negociações já a partir de amanhã.André Matias de Almeida destaca que as negociações devem ter "duas balizas", começando pelas "exigências legítimas" do sindicato, em defesa dos seus trabalhadores, e por outro lado aquilo que os empregadores "podem suportar".Sobre a possibilidade de não sair um acordo na reunião de terça-feira, a ANTRAM sublinha que "o processo negocial tem o seu tempo"."Não creio que as negociações tenham que estar balizadas em 10 horas ou num dia. (...) Acho que as coisas não podem ficar resolvidas numa reunião", considerou o responsável.Quanto à ameaça de greve às horas extraordinárias deixada hoje pelo sindicato após o plenário, André Matias de Almeida prefere destacar que "este não é o tempo das ameaças, é o tempo do diálogo, da negociação"."Aceitaremos a proposta do sindicato, iremos analisá-la e estudá-la", afiança.