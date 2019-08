Crise energética chegou ao fim

"A avaliação que é feita neste momento diz-nos o seguinte", disse o primeiro-ministro.



"Levaremos dois a três dias a ter uma normalidade plena no abastecimento. Contudo, tendo começado hoje perfeitamente normal o dia de trabalho, estamos em condições de reunir o Conselho de Ministros eletrónico às nove da manhã para propor três coisas: o fim da declaração a crise energética para as 24 horas de hoje; segundo, terminar a partir das 10h00 com a rede REPA exclusiva, o que significa que todos os postos REPA poderão começar já a vender combustível aos consumidores em geral; em terceiro elevar para 25 o limite dos litros que podem ser vendidos na rede REPA ao longo de todo o dia de hoje."



António Costa visita esta segunda-feira de manhã a ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, de onde vai avaliar as condições para declarar o fim da crise energética e convocar um Conselho de Ministros eletrónico para o efeito.