Crise energética. Governo da Catalunha saúda ligação entre Barcelona e Marselha

Aragonès disse ver "positivamente" o projeto porque "marca" a Catalunha e a capital da região, Barcelona, "como um ponto nevrálgico da nova estrutura energética europeia".

"No novo mapa energético europeu, a Catalunha já tinha um papel e hoje constata-se que terá um papel relevante nas interconexões, aproveitando a capacidade atual de regaseificação de gás natural liquefeito que existe no Porto de Barcelona. Havia a proposta do [gasoduto] MidCat [que também passava pela Catalunha] e agora há uma proposta alternativa", afirmou o presidente da Generalitat (governo catalão).

Pere Aragonès, do partido independentista Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), acrescentou que foi informado do acordo alcançado entre Portugal, Espanha e França pelo Governo central espanhol antes de ser tornado público e garantiu que o executivo regional vai colaborar no desenho concreto da nova infraestrutura.

O projeto "tem de se concretizar, tem de passar de proposta política e acordo político a um projeto concreto e, sem dúvida alguma, nós vamos participar, para ser o maior projeto possível", afirmou, em declarações a jornalistas em Bruxelas, onde está para reuniões com comissários europeus.

Foi também em Bruxelas que hoje de manhã foi alcançado o acordo entre Portugal, Espanha e França, durante uma reunião dos líderes dos governos dos três países.

António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron decidiram avançar com um "Corredor de Energia Verde", por mar, entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus (MidCat).

O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde BarMar serão debatidos num novo encontro a três em dezembro, em Alicante, Espanha.

De acordo com o texto acordado, a que a Lusa teve acesso, os ministros da Energia dos três países -- que também estiveram presentes na reunião -- irão começar imediatamente o trabalho preparatório para avançar com o BarMar e também sobre o reforço das interligações elétricas entre Espanha e França, "em ligação estreita com a Comissão Europeia".

Os dois primeiros-ministros ibéricos e o Presidente francês acordaram ainda na necessidade de "concluir as futuras interligações de gás renovável entre Portugal e Espanha, nomeadamente a ligação de Celorico da Beira e Zamora (CelZa)".

As infraestruturas que serão criadas para a distribuição de hidrogénio "deverão ser tecnicamente adaptadas para transportar outros gases renováveis, bem como uma proporção limitada de gás natural como fonte temporária e transitória de energia".

Neste sentido, o projeto ibérico Midcat foi abandonado.