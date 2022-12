Crise energética. UE chega a acordo sobre preço máximo para gás importado

Depois de terem falhado o acordo, na semana passada, os ministros da Energia dos 27 Estados membros, reunidos esta segunda-feira em Bruxelas, chegaram a acordo para adoção de um teto máximo aos preços do gás no mercado europeu.

O mecanismo entrará em vigor a partir de 15 de fevereiro e será acionado caso os valores de referência do gás subirem para 180 euros por megawatt-hora.





O ministro da Energia da Chéquia, que tem a presidência da União Europeia, disse estar “extremamente orgulhoso por a presidência Chéquia ter resolvido a última peça deste puzzle”.



“Hoje chegamos a acordo relativamente a um mecanismo temporário, realista e eficaz que irá proteger os cidadãos e as empresas dos preços excessivos do gás a que assistimos durante este verão”, disse Jozef Sikela em conferência de imprensa em Bruxelas.







Sikela esclareceu ainda que o teto máximo pode ir para além dos 180 euros quando o preço dos mercados GNL for superior a 145 euros. “Não se trata de um teto fixo, mas sim de um teto dinâmico”, explicou.

Sikela explicou que o mecanismo será ativado quando se verificarem duas situações em simultâneo: se o preço TTF exceder os 180 euros por megawatt-hora durante três dias consecutivos e se a diferença entre o TTF e o preço de referência para o GNL (gás natural liquefeito) nos mercados globais for superior a 35 euros durante o mesmo período.





O ministro checo afirmou ainda que foram incluídas algumas salvaguardas no acordo “que terão como objetivo garantir que o mercado europeu continuará a ser competitivo e atrativo para os fornecedores de gás”.







Durante a conferência de imprensa, Simson ressalvou que “este mecanismo tem vantagens mas também tem riscos” e explicou a comissão pode suspender a ativação do mecanismo “se as análises do Banco Central Europeu (BCE), da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) e da Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia (ACER) mostrarem que os riscos são superiores aos benefícios.

A comissária europeia para a Energia, Kadri Simson, saudou este “passo muito ambicioso” para resolver a crise energética.







O secretário de Estado Adjunto e da Energia admitiu que este foi o culminar de uma maratona negocial difícil. "Custou a chegar aqui, mas finalmente chegámos a acordo", reconheceu.Em declarações aos jornalistas a partir de Bruxelas, o governante português sublinhou que a União Europeia "deu mais um sinal de união para ultrapassar esta crise".

Rússia considera acordo “inaceitável”

O Kremlin já reagiu ao acordo alcançado em Bruxelas, considerando que o limite de preço do gás é um ataque aos preços de mercado e “inaceitável”.



"É uma violação do processo de mercado para a formação de preços", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado por agências de notícias russas.





O compromisso em torno do mecanismo de correção do mercado do gás, para o qual era necessária uma maioria qualificada, foi alcançado ao fim de várias semanas de negociações com o voto contra da Hungria e as abstenções de Países Baixos e Áustria, tendo todos os restantes Estados-membros votado a favor, acrescentaram fontes europeias.





De acordo com a agência Reuters, a Alemanha, que sempre se mostrou cética em relação a esta matéria, votou a favor de um acordo da União Europeia sobre um preço máximo para gás importado. "Ninguém na Alemanha é contra os baixos preços do gás, mas sabemos que devemos ter muito cuidado para não desejar o bem, mas fazer o mal", disse o ministro alemão da Economia, Robert Habeck, antes da reunião desta segunda-feira.





O preço máximo para o gás foi uma medida de emergência proposta pela Comissão Europeia no final de novembro para enfrentar a crise energética, procurando reduzir o preço do gás que disparou após a Rússia ter cortado a maior parte das suas exportações de gás para a Europa.