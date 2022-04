Crise na energia. Inflação bate recordes em todo o mundo

De acordo com a OCDE, sem estes fatores a inflação teria rondado 5,5 por cento em fevereiro, quatro décimas acima do registo de janeiro.



No segundo mês do ano e face ao período homólogo de 2021, os aumentos dos preços da energia e dos alimentos foram de 26,6 por cento e de 8,6 por cento, respetivamente. Face a janeiro, a energia progrediu quatro décimas e os alimentos 0,9.





O efeito fez-se sentir imediatamente.





Itália e França registaram logo nesse mês os aumentos mais intensos da inflação [6,2 por cento e 4,2 por cento, respetivamente]. Nos Estados Unidos da América a inflação atingiu 7,9 por cento antes de subir logo depois para 8,5 por cento.



Em março, o Instituto Nacional de Estatística, INE, referia 5,3 por cento de inflação em Portugal. E esta quarta-feira na apresentação do Orçamento do Estado, o ministro das Finanças, “É um ano de grande incerteza”, afirmou Fernando Medina.

E esta quarta-feira na apresentação do Orçamento do Estado, o ministro das Finanças, Fernando Medina, reviu em alta a inflação para quatro por cento no ano de 2022 a par de um abrandamento da economia portuguesa.





Espanha confirmou esta quarta-feira uma inflação de 9,8 por cento em março, a mais elevada desde 1985, com o Reino Unido a reportar sete por cento, a maior desde 1992 e acima dos 6,7 esperados pelos analistas.





Também na Alemanha a inflação atingiu em março máximos de 30 anos, 7,3 por cento comparativamente a 5,1 por cento em fevereiro, de acordo com a agência federal de estatística alemã (Destatis). A suspensão do fornecimento do gás e do petróleo russos irá agravar ainda mais a crise, esperam os analistas.







Valores que validam os dados de Eurostat que confirmou a 1 de abril o valor mais alto da inflação desde que há registos, 7,5 por cento, em toda a Zona Euro. Em fevereiro tinha sido 5,9 por cento, o que na altura representara já um recorde entre os 19 países do euro.



Perigo a ocidente



Também do outro lado do Atlântico, a inflação tem estado em alta. Nos Estados Unidos, a subida no período de um mês foi de quatro décimas, para 7,9% em fevereiro, a taxa mais elevada desde janeiro de 1982.







Em março atingiu 8,5 por cento, a mais alta desde há 40 anos, em dezembro de 1981.







Os efeitos da guerra na Ucrânia tiveram assim um impacto instantâneo, com os preços dos combustíveis a subirem 18,3 por cento face a fevereiro e representando mais de metade da inflação. A escassez de bens e de falta de mão-de-obra foram outros fatores subjacentes, tal como os preços imobiliários e da alimentação.





O mês de março foi o sexto consecutivo a registar um aumento de preços superior a seis por cento no país. A inflação dos EUA está há um ano acima dos dois por cento.







Excluindo os preços da energia e dos alimentos, a inflação subjacente nos EUA abrandou face a fevereiro em 0,3 por cento mas na comparação anual acelerou para 6,5 por cento, o nível mais alto desde 1982. América afunda





No Brasil a inflação tem estado a bater todas as previsões, com os os bens a encarecerem 10,54 por cento em fevereiro face a período homólogo. A inflação mensal rondou os 1,01 por cento contra a 0,95 por cento estimada.







Também a Argentina bateu recordes de inflação devido sobretudo à subida dos preços dos alimentos. Em fevereiro registou 4,7 por cento, muito acima das previsões de quatro por cento e levando o presidente de centro-esquerda Alberto Fernandez a prometer "guerra" a quem ganha com a especulação de preços,



Os preços dos bens no país subiram 8.8 por cento e a inflação atingiu 52,3 por cento em 12 meses.





A inflação afeta igualmente os países da América Latina, lançando na pobreza extrema milhões de pessoas. Problemática já em novembro de 2021 apenas se tem agravado.







Em março, no México foi de 7,45 por cento, na Colômbia 8,53 por cento e no Uruguai 9,38 por cento. No mês anterior a República Dominicana registou 8,98 por cento.





Já em janeiro, a Nicarágua contabilizou 7,68 por cento e Cuba e Haiti registaram 23,3 por cento e 23,95 por cento respetivamente, de acordo com dados do Banco Mundial.





Na Venezuela a inflação rondou os 284 por cento em março último.







Nos próximos meses em todo o mundo a subida da inflação poderá agravar-se caso a guerra na Ucrânia se prolongue ou as alterações climáticas gerem fenómenos extremos de grande impacto ou que perturbem a distribuição de bens.





Esta quarta-feira, chuvas torrenciais e inundações que fizeram já 260 mortos na região do Kwazulu-Natal, na África do Sul, isolaram e obrigaram à suspensão das operações no porto da cidade.





O Porto de Durban é o mais ativo da África do Sul e um centro nevrálgico para navios contentores e exportação de metais como o cobre.







(Com Agências)