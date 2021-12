Crise na fronteira entre Polónia e Bielorrússia está a afetar logística do comércio regional

O impasse na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia está a provocar problemas de ordem logística aos produtores russos de alimentos e matérias-primas, que se queixam de fortes prejuízos e de estarem na iminência de serem obrigados a interromper o fornecimento.







O regime de Alexander Lukashenko é acusado por Bruxelas de estar a promover o acesso de migrantes oriundos maioritariamente de zonas de conflito no Médio Oriente, com o intuito de provocar uma crise migratória no bloco ocidental.







Com a exceção da Bielorrússia, o acesso da Rússia por via terrestre à sua região mais ocidental, Kaliningrad, só é possível atravessando países-membros da UE: Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia. A alternativa o Mar Báltico.







A agência Reuters refere a ocorrência frequente de filas com centenas de camiões de transportes em quatro dos seis grandes entrepostos fronteiriços da Polónia com a Bielorrússia, devido às restrições impostas ao antigo país soviético na sequência do conflito entre a União Europeia e Minsk.







O bloqueio leva os produtores russos a queixarem-se da“Se a situação piorar, a cadeia de abastecimento poderá ser cortada e a produção interrompida”, refere uma fonte russa citada pela Reuters.





A mesma agência de notícias dá também conta de uma carta endereçada ao vice-primeiro-ministro russo, Andrey Belusov, por marcas multinacionais como a Mars, a Pepsi, a Danone, a Nestlé, a Coca Cola ou a Tetra Pak, pedindo a intervenção do governo de Moscovo neste conflito, argumentando que “a continuação da atual conjuntura poderá ter um impacto significativo no abastecimento de mercadorias ao público”, especialmente devido à elevada procura que se regista habitualmente nesta altura do ano.







Cerca de 10% de todas as importações efetuadas pela Rússia utilizam canais que atravessam a Polónia e a Bielorrússia, antes de chegarem ao destino final.