Crise nas exportações. Empresários sentem peso dos aumentos

A crise dos combustíveis e da falta de matérias primas está a afetar as empresas de todo o mundo e também as portuguesas. As nacionais que dependem da exportação tentam adaptar-se, algumas suportam o impacto outras transferem para o consumidor final. Todas consideram estarmos perante sinais de uma nova crise.