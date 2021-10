Crise política "depende zero do Iniciativa Liberal", diz João Cotrim Figueiredo

No fim da audiência com o Presidente da República, João Cotrim Figueiredo afirmou que o Iniciativa Liberal está preocupado com “o crescimento económico do país”. Segundo o líder do partido, “é absolutamente crucial para o futuro de Portugal que esta oportunidade de recuperação pós-pandemia representa não seja desperdiçada”.