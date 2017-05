Partilhar o artigo Cristas diz que descida do desemprego prova resultados da reforma laboral de PSD/CDS Imprimir o artigo Cristas diz que descida do desemprego prova resultados da reforma laboral de PSD/CDS Enviar por email o artigo Cristas diz que descida do desemprego prova resultados da reforma laboral de PSD/CDS Aumentar a fonte do artigo Cristas diz que descida do desemprego prova resultados da reforma laboral de PSD/CDS Diminuir a fonte do artigo Cristas diz que descida do desemprego prova resultados da reforma laboral de PSD/CDS Ouvir o artigo Cristas diz que descida do desemprego prova resultados da reforma laboral de PSD/CDS

Tópicos:

CDS Vale, Dinaca, Itália, Lituânia,