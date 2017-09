Partilhar o artigo Cristas saúda reconhecimento do esforço dos portugueses e do trabalho de dois governos Imprimir o artigo Cristas saúda reconhecimento do esforço dos portugueses e do trabalho de dois governos Enviar por email o artigo Cristas saúda reconhecimento do esforço dos portugueses e do trabalho de dois governos Aumentar a fonte do artigo Cristas saúda reconhecimento do esforço dos portugueses e do trabalho de dois governos Diminuir a fonte do artigo Cristas saúda reconhecimento do esforço dos portugueses e do trabalho de dois governos Ouvir o artigo Cristas saúda reconhecimento do esforço dos portugueses e do trabalho de dois governos

Tópicos:

Standard,