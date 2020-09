Críticas e desilusão. Partidos céticos face ao Plano de Recuperação e Resiliência

Os detalhes essenciais do plano podem ser analisados neste artigo

Prevê-se que os restantes 2,7 mil milhões estimados sejam alocados em 2022, em função do crescimento económico das diversas economias em 2020 e 2021, revela o documento disponibilizado aos partidos nas reuniões.em torno deste Plano, baseado na visão estratégica de António Costa e Silva. Sem consenso, alertou António Costa, Portugal vai "desperdiçar o tempo, que não tem para executar a tempo e horas os recursos que nunca mais terá"., como sublinhou esta tarde o ministro do Planeamento, Nélson de Sousa.

O que o primeiro-ministro obteve, em relação ao esboço hoje apresentado, foi uma reação geral de desânimo. Desde a "oportunidade perdida" dos Verdes ao "vamos voltar ao mesmo de sempre", do Chega, passando pela desvalorização do Bloco de Esquerda, os partidos mostraram-se pouco otimistas.

PSD anuncia plano "alternativo"

O líder dos social-democratas, Rui Rio, criticou a falta de um "apoio claro às empresas, ao investimento privado e à exportação", no plano apresentado.





O PSD, está, aliás, a preparar "um documento alternativo ao do Governo" a apresentar no final deste mês ou princípio do próximo.



O partido tem já ideias claras quanto às prioridades a atribuir à gestão deste "montante excepcional" que vem da Europa. Um programa "desenhado tendo em vista o futuro", disse Rui Rio, cuja "pedra de toque" será a "competitividade da Economia".



O que interessa é conseguir uma "classe média mais robusta". "Quanto mais forte e maior é a classe média, mais desenvolvido é um país", sublinhou Rui Rio.



Rui Rio admitiu que, entre o Plano do Governo e o documento que irá apresentar irá haver alguma "coincidência", até por obrigação de cumprir "diretivas de Bruxelas", e que as propostas do Plano de Recuperação e Resiliência para o setor empresarial terão de ser analisadas, uma vez que não estão "metidas numa gaveta empresas", mas "dispersas".



BE desvaloriza Plano devido a cenário "hipotético"

está-se a trabalhar sobre um cenário hipotético que o Governo coloca".



"A União Europeia tem tido muitos anúncios e poucas decisões", considerou Catarina Martins, coordenadora do partido, desvalorizando por isso o debate em torno do documento apresentado esta segunda-feira aos partidos.



O BE preferiu exigir ao primeiro-ministro o cumprimento do Orçamento do Estado relativo a este ano, particularmente no cumprimento do que respeita à contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde.



"A preocupação do Bloco de Esquerda é para já, é imediata, é para responder já", frisou, quando questionada sobre se esta questão será central na negociação do próximo OE.



Três condições do CDS

O CDS-PP apresentou "três condições" para apoiar o Plano, explicadas pelo líder centrista Francisco Rodrigues dos Santos.



A primeira, é que "o Estado não pode ficar com a fatia mais significativa destes apoios", desviando-os da economia real e das empresas, "que criam riqueza e postos de trabalho".





este plano não pode ser uma lista de compras e de obras públicas", frisou Rodrigues dos Santos.



PCP critica "página em branco"



o documento tem uma "página em branco" sobre "a valorização do trabalho e dos trabalhadores", particularmente no que respeita "aos seus salários e os seus direitos".



E, em tempos de Covid-19, reclamou a construção de mais hospitais. o secretário-geral dos comunistas exigiu mais relevância para a área da Saúde, nomeadamente a construção de hospitais já prometidos "em anteriores propostas de OE" e nunca concretizados.

Jerónimo Martins, secretário-geral do PCP, disse que o documento tem uma "página em branco" sobre "a valorização do trabalho e dos trabalhadores", particularmente no que respeita "aos seus salários e os seus direitos".

Classe média "esquecida" indigna-se Chega

Mesmo partidos de sinal contrário, como os Verdes e o Iniciativa Liberal, saíram desiludidos. O Chega frisou que o Plano é "um conjunto de ideias vagas que não permite aos partidos da Oposição fazer o escrutínio que devem fazer"-





Sublinhando que "não há certezas" quando virá o dinheiro prometido por Bruxelas, já que "faltam aprovar normas e regulamentos, pelo Parlamento Europeu e pela Comissão", Ventura criticou ainda o caracter "estanque" do Plano apresentado, sobretudo por "esquecer a classe média, que tem sustentado o país", em favor dos "mesmo de sempre".



"É uma espécie de salvem-se se puderem, porque se não puderem o Estado também não vai estar lá para vos apoiar", afirmou, indignando-se ainda com a atribuição de 500 milhões para as empresas e de 1,8 mil milhões para a Administração Pública. "É bom que os portugueses percebam que há aqui dois países", afirmou o líder do Chega.

Verdes, IL e as oportunidades

O PEV falou numa oportunidade perdida e assumiu-se "preocupado"."Não foram tiradas as ilações devidas" da pandemia, das suas causas e dos seus efeitos, e a "forma como o mundo tem de promover, e neste caso o nosso país, outras bases de desenvolvimento", acrescentou.

O IL falou numa "oportunidade única" que, acusou, o Governo se prepara para desperdiçar por optar "mais uma vez" por uma gestão "de cima para baixo". "O período que se avizinha, os próximos seis a sete anos, exige execuções anuais na casa dos seis a sete mil milhões de euros", lembrou João Cotrim de Figueiredo.



O líder liberal lamentou que o Governo se prepare para ter "o mesmo tipo de gestão" feita com fundos anteriores, com o "Estado a impor as prioridades, a impor os projetos", em vez de "aproveitar esta oportunidade única para envolver a sociedade portuguesa como um todo", de forma a "alterar de uma vez por todas a estrutura económica e social do país".

"Um modelo económico obsoleto" para o PAN



O porta-voz do PAN considerou por seu lado que "falta uma visão progressista" ao Plano de Recuperação e Resiliência.







André Silva referiu que assenta "num modelo económico obsoleto" de "exploração de recursos num planeta que é finito". Lamentou que não estejam "definidas propostas" quanto ao combate às alterações climáticas, e que o documento seja "insuficiente" quanto à economia circular", porque não tem uma "visão para a redução de resíduos".

O Partido das Pessoas dos Animais de da Natureza "irá dar os seus contributos", prometeu.

Regiões de fora

Durante esta semana, além de proceder à audição dos partidos com representação parlamentar, António Costa reúne-se também com o Conselho Económico e Social e com o Conselho de Concertação Territorial na terça-feira, seguindo-se um debate temático sobre o Plano de Recuperação e Resiliência na quarta-feira na Assembleia da República.

"Hoje mesmo temos uma realidade nacional preocupante que é o primeiro-ministro receber os partidos na Assembleia da República para discutir o Plano de Recuperação e não recebe ninguém da Região Autónoma da Madeira", declarou.





A primeira versão do documento será entregue em Bruxelas a 15 de outubro.