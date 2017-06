CT da Lusa apela aos deputados para esclarecerem condições de cortes das despesas

Lusa 08 Jun, 2017, 21:53 | Economia

Na carta aberta, a Comissão de Trabalhadores (CT) explica que as condições da aprovação daquele documento criam condicionamentos "que colocam a empresa e os seus trabalhadores numa constante situação de precariedade, incompatível com a responsabilidade que representa o serviço público que presta".

Assim, a CT "apela à atuação dos deputados dos diferentes grupos parlamentares para que todos possam saber, em pormenor, o que está verdadeiramente a acontecer e à unidade de todas os Orgãos Representativos dos Trabalhadores (ORT) e trabalhadores neste momento, que considera grave para a Lusa".

"A CT considera inaceitável a situação em que a Lusa se encontra e que -- mais uma vez -- atinge os trabalhadores, de todas as áreas da empresa", e "constata, mais uma vez, que o Governo do PS mantém a mesma falta de interesse registada durante os governos do PSD/CDS-PP, apesar de todos os compromissos assumidos, nomeadamente após o anúncio sobre os valores do Orçamento do Estado respeitante a 2017".

No documento, a CT precisa que "a presidente do conselho de administração da Lusa, Teresa Marques, informou a Comissão de Trabalhadores que o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2017 foi aprovado em assembleia-geral realizada na segunda-feira, seguindo-se uma declaração de voto por parte do representante do Estado a impor uma despesa inferior à orçamentada em duas rubricas relacionadas com o pessoal, a menos que a empresa conseguisse aumentar as receitas próprias a um nível muito pouco provável de alcançar, tendo em conta o contexto do mercado".

A CT também "recorda que a génese da Lusa é o serviço público e exige que sejam esclarecidos os fundamentos desta decisão que vai afetar o funcionamento da empresa, já em esforço, com falta de meios humanos e materiais" e acrescenta que "o novo contrato com o Estado ainda não está em vigor".

"Questionado na terça-feira, em sede de comissão parlamentar, o ministro da tutela, Luís Filipe Castro Mendes, escusou-se a explicar em concreto as decisões sobre a Lusa, numa posição no mínimo estranha e que reflete uma total falta de sensibilidade pelo serviço público, essencial para a democracia", adianta a CT da Lusa.

A CT da Lusa afirma ainda que, "neste quadro, é legítimo recear que o próximo Orçamento do Estado agrave ainda mais a situação, o que se torna difícil de entender quando se diz que o país está em recuperação".

Numa nota enviada à redação na quarta-feira, a Direção de Informação (DI) da Lusa afirma que "foi surpreendida na segunda-feira com cortes orçamentais e outros condicionantes ao Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2017, que já tinha sido aprovado pela tutela setorial".

"As restrições resultantes da última assembleia geral -- corte no orçamento com pessoal e com contratação de serviços externos -- não têm como base o orçamento executado em 2016, mas já os valores previstos para 2017, que partiam de um pressuposto de crescimento e eram superiores aos do ano passado", afirma a DI na nota.

"Apesar disto, a DI está neste momento à espera que a administração calcule o real impacto destes cortes na atividade prevista para este ano, de forma a poder tirar conclusões sobre o que poderá fazer em termos de reforço da redação e das redes nacional e internacional", adianta a nota.

Segundo a nota, apesar de lamentar a forma como foi comunicada no parlamento pelo ministro da Cultura a autorização de contratação de três jornalistas, "a DI manifesta satisfação por terem sido autorizadas estas substituições de redatores que deixaram o quadro de efetivos da agência -- dois oriundos da secção de Economia e um da secção de Multimédia --, um pedido que tinha sido solicitado à tutela em março", .

Contudo, a DI considera que "as necessidades da redação não ficam resolvidas com estas substituições", alegando que desde 2010, e sem contar com as pré-reformas, a Lusa perdeu 14 jornalistas do seu quadro (21, em termos de efetivo ao serviço).

Na nota, a DI afirma que "aguarda resposta a mais cinco pedidos de substituição de redatores para compensar situações de saídas recentes, assim como espera autorização para reforçar as redes nacional e internacional, conforme prevê o PAO agora aprovado".

Para "atenuar os constragimentos mais urgentes", a DI "está igualmente a ponderar medidas de reorganização interna da redação", apesar de manter "o seu empenho em resolver os problemas de falta de recursos".

Além de sublinhar que "a satisfação dos pedidos de reforço de meios humanos é fundamental para o funcionamento regular da agência", a DI afirma que "continua a acreditar que lhe serão atribuídos os meios necessários para cumprir com o objetivo, já inequivocamente expresso por parte do acionista Estado, de modernização e crescimento da Lusa nos planos nacional e internacional".