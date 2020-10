CT da Lusa repudia corte no subsídio de transporte e está disponível para lutar

Num comunicado enviado aos trabalhadores da agência de notícias, "a CT repudia o corte de 30 euros no rendimento dos trabalhadores imposto pela Lusa já a partir deste mês, tal como já tinha assumido em julho".

Aquela estrutura garante, ainda, estar "disponível para todas as formas de luta decididas pelos trabalhadores", que se reúnem em plenário esta tarde, e considera que se trata de "um tema laboral, social e político".

Segundo a CT, o subsídio de transporte é pago a todos os trabalhadores da Lusa, "independentemente de apresentarem ou não comprovativo da compra de passe social, pelo que se trata efetivamente de um suplemento remuneratório e o seu corte (justificado com o indexante) levanta dúvidas legais".

Mais, a CT sublinha que aquele subsídio surgiu como forma de compensar os trabalhadores pela ausência de aumento salarial durante vários anos.

"A solução para esta situação é fácil e está acordada entre a administração e os sindicatos desde janeiro deste ano: a inscrição dos 69,65 euros no Acordo de Empresa" (em vez da referência ao valor mais alto do passe da Área Metropolitana de Lisboa), defendem os representantes dos trabalhadores, apesar de esse acordo não ter sido ratificado pelo Conselho de Administração da Lusa.

Na sexta-feira, através de uma nota enviada pelo presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos, os trabalhadores da Lusa ficaram a saber que o subsídio de transporte passava a ser de 40 euros a partir deste mês, o que representa um corte de 30 euros.

"O subsídio de transporte pago pela Lusa aos trabalhadores passa a ser de 40 euros, de acordo com o estipulado no Acordo de Empresa, que indexa este subsídio ao valor do passe mais elevado praticado na Área Metropolitana de Lisboa", lê-se no e-mail enviado aos trabalhadores.

Esta decisão -- que representa um corte no subsídio de cerca de 30 euros face aos 69,65 euros anteriormente pagos -- decorre do parecer da sociedade de advogados Sérvulo Correia & Associados, da posição do secretário de Estado do Tesouro transmitida à administração da Lusa, do parecer da assessoria jurídica pedida pelo Ministério da Cultura e da decisão do Conselho de Administração, justifica.

"É inaceitável que a Lusa corte o rendimento dos seus funcionários num momento de aguda crise social e económica e em que todos têm dado a sua máxima dedicação à agência num momento de extraordinária dificuldade", considerou hoje a CT.

Da mesma forma, aquele organismo considera "inaceitável que um Governo que diz rejeitar a austeridade como receita para a crise e apresenta uma proposta orçamental dizendo que visa ajudar as famílias aproveite a primeira hipótese para impor cortes no rendimento de trabalhadores de uma empresa maioritariamente detida pelo Estado".

Segundo a comunicação aos trabalhadores, o Governo entende que manter os 69,65 euros é uma valorização remuneratória, o que a CT considera "risível", uma vez que "os trabalhadores recebem exatamente o mesmo rendimento".

Os sindicatos (Sindicato de Jornalistas, SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo e SITE/CSRA - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas) foram informados desta decisão, em 23 de outubro, numa reunião que decorreu na sede da Lusa, em Lisboa.

Em agosto, a administração da Lusa manifestou-se disponível para negociar contrapartidas ao corte no subsídio de transporte, depois de os três sindicatos representativos da Lusa terem anunciado que o secretário de Estado, do Cinema, Audiovisual e Media (SECAM), Nuno Artur Silva, rejeitou os cortes do subsídio de transportes na agência de notícias sem negociações com os trabalhadores.

O valor dos passes diminuiu no ano passado, com a aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) em abril de 2019, sendo que o valor máximo atual do passe Metropolitano, que dá para viajar em todos os operadores em toda a área metropolitana de Lisboa, é de 40 euros.