CTT atentos a "boas oportunidades" para novas aquisições

"Estamos muito satisfeitos com este passo, mas isto não significa que vamos ficar por aqui. Vamos continuar a olhar para outras oportunidades, até porque também gostaríamos de poder crescer no `last mile` e, havendo oportunidades, cá estaremos", afirmou João Bento em conferência de imprensa.

Relativamente ao acordo, anunciado hoje, para compra da empresa espanhola do setor aduaneiro de comércio eletrónico internacional CACESA, por um valor total de 104 milhões de euros, o CEO avançou que o negócio "vai incrementar instantaneamente um pouco mais de 100 milhões de euros" à faturação dos CTT e "cerca de 20 milhões de euros ao EBIT [resultados operacionais]".