Partilhar o artigo CTT confirmam fecho de 22 lojas no âmbito do plano de reestruturação Imprimir o artigo CTT confirmam fecho de 22 lojas no âmbito do plano de reestruturação Enviar por email o artigo CTT confirmam fecho de 22 lojas no âmbito do plano de reestruturação Aumentar a fonte do artigo CTT confirmam fecho de 22 lojas no âmbito do plano de reestruturação Diminuir a fonte do artigo CTT confirmam fecho de 22 lojas no âmbito do plano de reestruturação Ouvir o artigo CTT confirmam fecho de 22 lojas no âmbito do plano de reestruturação

Tópicos:

Ave Paços, CTT, Lencastre Belas Olaias, Paio Pires Arco Calheta, Vicente Socorro,