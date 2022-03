CTT em negociações com grandes clientes para aplicação de sobretaxa temporária

O lucro dos CTT mais do que duplicou (130,4%) no ano passado, face a 2020, para 38,4 milhões de euros.

Questionado sobre o aumento dos preços da energia, João Bento disse que até ao final do ano, no que respeita à eletricidade, os CTT não terão problemas.

"Até ao final deste ano temos o preço da eletricidade fixo e protegido contratualmente, portanto até ao final do ano não teremos problemas", explicou o gestor.

"Estamos a trabalhar bastante intensamente para quando essa proteção contratual acabar continuarmos a ter e aumentar, por exemplo, a eletricidade que produzimos em instalações próprias", acrescentou.

A maior preocupação tem a ver com o aumento dos preços nos combustíveis, uma situação que era anterior ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

"Isto é especialmente importante para nossa rede de parceiros e também para as nossas próprias deslocações de transportes, de longo curso, mas o que estamos a fazer com os parceiros, que é o caso mais significativo, é garantir que tentamos cobrir a maior parte do aumento de algum modo, propagando para onde faz sentido, que são os clientes finais", adiantou João Bento.

Os CTT têm "cerca de um terço da receita [do segmento] expresso e encomendas já com o assunto resolvido do ponto de vista contratual, há uma fórmula no contrato que no fundo propaga para os nossos clientes as variações no preço de combustível, para cima e para baixo", prosseguiu.

Depois, "estamos a discutir agora mesmo os aumentos de preços para este ano com uma boa parte dos nossos clientes e vamos introduzir esse mesmo mecanismo como parte da revisão de preços para este ano" e "achamos que isso resolverá provavelmente dois terços da nossa receita".

Por último, "temos um terço da receita tipicamente associada a clientes maiores e mais sofisticados", disse o presidente executivo dos CTT, com os quais estão a tentar negociar.

"Estamos nesse processo neste momento" e prevê a "aplicação de uma sobretaxa com uma natureza claramente temporária justamente para poder ultrapassar este período" e "todos esperamos que este efeito seja passageiro", concluiu.