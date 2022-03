CTT esperam continuar a crescer num ano com "nível de incerteza fora do normal"

"Temos um conjunto de riscos que são assinaláveis e, por isso, fomos prudentes no `guidance` que demos, que continua a ser de ano de continuação de crescimento, de continuação de transformação, mas com um nível de incerteza que é fora do normal e não é específico dos CTT", afirmou João Bento.

"É um ano que temos a expectativa de que as coisas podem correr bem, mas ao mesmo tempo temos uma situação de incerteza e volatilidade", afirmou.

Isto porque "não deixamos de ter presente quer os riscos de natureza geopolítica, em particular o tema da Ucrânia, quer os riscos associados à pressão inflacionista, que parte já vinha de trás", prosseguiu.

Depois, "temos uma preocupação grande daquilo que é já parece objetivamente um ressurgimento da pandemia, quer em Portugal quer na Europa", apontou, referindo que na China há grandes cidades e empresas a "fazer o `lockdown` de novo".

Além disso, "temos neste momento uma preocupação mais conjuntural, essa sim associada à guerra, mas que nos está a afetar um bocadinho, que é o facto das cadeias logísticas estarem interrompidas".

O grosso da carga gerada pelo comércio eletrónico com origem na China "é feita por operadores de carga ou por aviões russos que agora estão indisponíveis", explicou João Bento.

No entanto, "as perspetivas para este ano são interessantes, manter a rota, continuar a transformar o negócio e fazer as áreas de diversificação e ao mesmo continuar a otimizar e ganhar eficiência operacional, com mais automatização, mais sofisticação".

Na área do expresso, "em que se começa a ver um arrefecimento do comércio eletrónico face aos períodos de pandemia - provavelmente a pandemia agora vai outra vez complicar-se um bocadinho - a nossa ideia é ter uma presença cada vez mais ibérica, o que significa, por exemplo, levar para Espanha algumas coisas que já fazemos em Portugal", adiantou João Bento.

Os CTT pretendem também continuar a fazer crescer a área de soluções empresariais e de BPO- Business Process Outsourcing.

"Temos do lado do correio propriamente dito uma expetativa de que o correio vai continuar a cair provavelmente abaixo de 10%, mas a um valor elevado, tendo a compensação de termos um aumento mais substancialmente do que tem sido o caso, portanto temos também a expetativa que o novo contrato dê uma ajuda", disse.

No que respeita ao Banco CTT, a expetativa é que este continue a "crescer ao ritmo interessante como tem acontecido", sublinhou, acrescentando que espera que a instituição continue a aumentar presença no território, "porque o banco é muito forte a norte e menos forte a sul".

Além disso, espera "alguma ajuda do lado das taxas de juro" e vai continuar a "olhar para oportunidades que possam parecer na Península Ibérica" não orgânico.

Os CTT esperam que o EBIT recorrente atinja o intervalo entre 65 e 75 milhões de euros, com maior incidência no segundo semestre, segundo o `guidance`.

O lucro dos CTT mais do que duplicou (130,4%) no ano passado, face a 2020, para 38,4 milhões de euros.

O Conselho de Administração dos CTT vão propor o pagamento de um dividendo de 12 cêntimos por ação na assembleia-geral, sendo que este montante "representa uma rentabilidade de dividendo de aproximadamente 2,6% e um rácio de `payout` de aproximadamente 47,3%".

Na quarta-feira foi deliberada na reunião da administração dos Correios de Portugal "a implementação de um programa de recompra de ações no montante global de 18 milhões de euros, equivalente 2,7% da capitalização bolsista" dos CTT.

O programa, a implementar até final de 2022, tem como objetivo a recompra de um máximo de até 4,65 milhões de ações, representativas de um máximo de 2.325.000 euros, que corresponde a 3,1% do capital social, e a redução de até ao mesmo montante do capital social mediante extinção das ações próprias adquiridas.