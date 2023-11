CTT esperam que entrada da Generali no Banco CTT "possa acontecer até ao final do ano"

João Bento falava num encontro com jornalistas na sede dos CTT, em Lisboa.

Em 07 de novembro de 2022, tinha sido anunciado que o grupo segurador italiano Generali ia comprar uma participação de cerca de 8,71% do Banco CTT através de um aumento de capital de 25 milhões de euros.

Questionado sobre o tema, o gestor disse: "Esperamos que possa acontecer até ao final do ano".

João Bento referiu ainda que o Banco CTT tem ganhado quota de mercado em depósitos bancários.

"Estamos em contraciclo e continuamos a adquirir cerca de 5.000 clientes por mês", acrescentou.

Questionado sobre se vai manter o número de lojas dos CTT, o responsável disse que sim.

"Não há nenhuma razão para não manter as lojas que temos", salientou.

Por sua vez, o administrador João Sousa salientou que as lojas "são um ativo para o negócio do Expresso", sublinhando a importância de ter uma rede onde as pessoas podem entregar e levantar as suas encomendas.

"Esta rede própria diferencia-nos do mercado e concorrência", acrescentou.

"A nossa rede de retalho deve ser vista como uma plataforma de serviços", sublinhou João Bento.