CTT pagaram multas, mas estão a "avaliar os seus fundamentos e os meios legais de reação"

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no âmbito dos resultados do primeiro trimestre, os Correios de Portugal referem que, "sem prejuízo de discordarem da decisão que foi tomada e porque estão obrigados a proceder ao respetivo pagamento, os CTT efetuaram o pagamento das referidas multas contratuais".

Em causa está o incumprimento do contrato de prestação do Serviço Universal Postal, nomeadamente obrigações de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviço, relativas ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 e 30 de junho de 2015.

"Tal como expuseram de forma cabal na sua pronúncia, em sede de audiência prévia, os CTT continuam a considerar não haver qualquer fundamento, nem oportunidade para a aplicação de multas contratuais", pelo que "não se conformam com a decisão comunicada e encontram-se a avaliar os seus fundamentos e os meios legais de reação ao seu dispor".

Em 21 de fevereiro, o ministério do Planeamento e Infraestruturas anunciou que tinha sido aplicado um conjunto de 10 multas aos CTT por incumprimento do contrato de prestação do Serviço Universal Postal.