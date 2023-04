CTT reduzem capital social em 717.500 euros para libertar excesso

"Na sequência da deliberação da assembleia-geral anual dos acionistas dos CTT -- Correios de Portugal, realizada no dia 20 de abril de 2023, no âmbito da qual foi aprovada a redução do capital social em 717.500 euros com a finalidade de libertação de excesso de capital, foi inscrita no dia 21 de abril de 2023 no registo comercial a redução do capital dos CTT", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste âmbito, procedeu-se à extinção de 1.435.000 ações representativas de 0,997% do capital social dos CTT, adquiridas no âmbito do programa de recompra de ações próprias.

O capital dos CTT é agora de 71.957.500 euros, representado por 143.915.000 ações.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações dos CTT subiram 0,68% para 3,69 euros.