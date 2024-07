O resultado líquido foi de quase 20 milhões de euros, menos seis milhões do que no mesmo período do ano passado. A explicação para a queda está na redução da venda de Certificados de Aforro, em comparação com o pico atingido em 2023.

Já as receitas do Correio Expresso e Encomendas subiram quase 50%, para 210 milhões de euros, com o aumento dos movimentos na Península Ibérica.