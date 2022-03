CTT. Resultados de 2021 são "bons" e entrada de acionista no Banco CTT pode dar-se este ano

O lucro dos CTT mais do que duplicou (130,4%) no ano passado, face a 2020, para 38,4 milhões de euros.

"São resultados bons, confirmam a trajetória em que estamos empenhados há bastante tempo de transformar a companhia e tentar que essa transformação permita manter uma rota de crescimento através da compensação do declínio do correio com novas áreas de negócio", afirmou João Bento.

No período em análise, os rendimentos operacionais subiram 13,8% para 847,9 milhões de euros.

Questionado sobre a entrada de um novo acionista no Banco CTT, João Bento afirmou: "Admito essa possibilidade como sempre admiti, sempre dissemos que os CTT não podem constituir um impedimento ao crescimento do banco".

O Banco CTT "tem capacidade e continua a ter capacidade de gerar capital para poder crescer, mas é natural que para acelerar esse crescimento, se quiser crescer mais e mais depressa, possa precisar de capital dos acionistas e o que sempre dissemos é que se isso acontecer" deveria ser com "base em capital de acionistas novos em que os CTT diluam a sua posição".

Para João Bento, não há nenhuma razão para os CTT serem os únicos acionistas do banco.

"Portanto, pode de facto acontecer e é muito provável que venha a acontecer e estamos a trabalhar nesse sentido", referiu.

Questionado sobre se essa entrada pode ser uma realidade este ano, o gestor disse: "Admito que possa ser uma realidade este ano".

No ano passado, o Banco CTT teve um lucro de 15,4 milhões de euros.

"O banco teve um último trimestre muito interesssante, nas suas três grandes linhas de negócio cresceu e teve rentabulidade em todos eles, aumentou cerca de 13% face ao último trimestre do ano passado o crédito à habitação, aumentou cerca de 16% o crédito automóvel e aumentou praticamente duas vezes, 181%, o crédito ao consumo associado à parceria com a Sonae", detalhou.

Além disso, conseguiu aumentar clientes e os proveitos.

"Também se confirmou aquilo que era uma tendência no caso do Banco CTT: um excelente desempenho das moratórias", apontou, adiantando que havia 40,4 milhões de euros de moratórias em 2020 e acabou "o ano 2021 com zero moratórios".

"Foi um ano muito bom para o banco, acho que o banco hoje é uma certeza, está a fazer o caminho, continua a ser o banco favorito de quem troca de banco", sublinhou.

Sobre o parque imobiliário dos CTT, o gestor disse pretender otimizá-lo.

"Ocupamos cerca de metade do espaço que temos, uma história de 500 anos deixa um parque imonbiliário quase obrigatoriamente pouco otimizado, nós queremos otimizar isso", adiantou.

"Estamos a trabalhar num cenário em que é possível otimizar isso e rentabilizar, nomeadamente alguns dos ativos que não usamos, acho que é uma obrigação de todas as as empresas otimizar os seus ativos e o seu balanço e neste caso é uma dimensão para a qual nunca tinha sido muito olhada", referiu.

"Agora é olhar para isto de uma forma estruturada, segmentada, perceber que tipo de ocupação podem ter e desenvolver mesmo algum potencial imobiliário, e tirar partido disso", rematou.