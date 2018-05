CTT vendem imóvel em Lisboa por 10,3 milhões

Lusa15 Mai, 2018, 18:21 | Economia

"Nos termos deste contrato, o preço global devido pela venda do imóvel corresponde a 10,3 milhões de euros (o que representará uma mais-valia contabilística antes de impostos de cerca de 8,5 milhões de euros, com um impacto fiscal de cerca de 1,1 milhões de euros)", referem os CTT na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Hoje os CTT receberam a quantia de 1,0 milhão de euros a título de sinal e princípio de pagamento, devendo o remanescente ser pago quando for celebrada a escritura pública de venda definitiva do imóvel, localizado na Rua da Palma, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de seis meses.

A alienação encontra-se "apenas condicionada ao não exercício de direito de preferência na venda destes imóveis pelas autoridades administrativas que legalmente beneficiam de tal direito", adianta a empresa.

Em 19 de dezembro, os CTT anunciaram o Plano de Transformação Operacional, ou seja, um plano de reestruturação que prevê reduzir cerca de 800 pessoas na área das operações ao longo de três anos, em consequência da queda do tráfego do correio, de um total de 6.700 efetivos, dos quais 6.200 efetivos e perto de 500 contratados a termo.

Os CTT empregam 12.149 pessoas, das quais 11.702 em Portugal, país onde opera uma rede de 4.297 lojas, das quais 615 próprias, 1.724 em parceria, 1.958 postos de venda de selos, a que se juntam 4.202 agentes Payshop.

Além da redução de 800 colaboradores em três anos, os CTT pretendem ainda racionalizar ativos não estratégicos (mais ou menos 30 propriedades) e ainda otimizar a cobertura da rede de lojas através da conversão de lojas em postos de correio ou fecho daquelas com pouca procura por parte dos clientes, de acordo com o plano divulgado em dezembro.