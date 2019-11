Custo do Trabalho ajustado de dias úteis sobe 5% no 3.º trimestre (INE)

No trimestre anterior tinha sido observado um acréscimo homólogo de 0,5%, refere.

De acordo com o INE, as duas principais componentes, custos salariais e outros custos (ambos por hora efetivamente trabalhada), aumentaram 5% e 4,8%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

A variação homóloga foi também explicada pelo acréscimo de 4,2% no custo médio por trabalhador, conjugado com o decréscimo de 0,6% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador, acrescenta o INE.

Na União Europeia, de acordo com a mais recente informação disponível (referente ao segundo trimestre), a variação homóloga do Índice de Custo de Trabalho situou-se em 3,1%.

Dezassete países registaram valores superiores à média da União Europeia, destacando-se a Roménia com um acréscimo homólogo de 12,4%.

Em mais onze países, o índice registou acréscimos, ainda que inferiores à média da União Europeia, de 0,9% (agora revisto para 0,5%) em Portugal a 2,4% na Dinamarca, sinaliza o instituto.