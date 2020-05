Custo do trabalho aumenta 6,5% no 1º. trimestre (INE)

No trimestre anterior, esta variação do ICT tinha sido de 0,8%.

Aquela variação homóloga foi explicada pelo acréscimo de 3,1% no custo médio por trabalhador, conjugado com o decréscimo de 3,2% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

O acréscimo do custo médio por trabalhador e o decréscimo da componente horas ocorreram em todas as atividades económicas analisadas.

As duas principais componentes dos custos do trabalho - custos salariais e outros custos (por hora efetivamente trabalhada) - aumentaram 6,3% e 7,6%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

"Estas variações foram significativamente superiores às observadas no trimestre anterior", segundo o INE e a sua aceleração resultou sobretudo do "forte decréscimo no número de horas efetivamente trabalhadas no primeiro trimestre de 2020", que contrasta com o acréscimo observado no trimestre precedente, e, em menor grau, do maior acréscimo do custo médio por trabalhador quando comparado com o do trimestre anterior.

O número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador diminuiu 3,2% (tendo aumentado 2,1% no trimestre anterior) e o custo médio por trabalhador aumentou 3,1% (2,9% no trimestre anterior).

O ICT é um indicador de curto prazo que pretende medir a evolução trimestral dos custos do trabalho por hora efetivamente trabalhada (custo médio horário) suportados pela entidade empregadora.

O índice é calculado dividindo o custo médio por trabalhador pelo número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

Por esta razão, a evolução destas duas variáveis (custos do trabalho e horas trabalhadas) concorrem para explicar a sua evolução, justifica o INE.