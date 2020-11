Custo do Trabalho sobe 6% com aumento dos custos por trabalhador e redução de horas trabalhadas

O ICT ajustado de dias úteis registou um acréscimo homólogo de 6% no terceiro trimestre de 2020, quando no trimestre anterior, a variação tinha sido 14,6%.

"Esta evolução resultou do aumento de 2,7% no custo médio por trabalhador e da redução de 2,9% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador", refere o INE.

Tal como no trimestre anterior, a diminuição desta última componente foi transversal a todas as atividades económicas analisadas, com acréscimo do custo médio por trabalhador a ocorrer igualmente em todas a atividades.

As duas principais componentes do custo do trabalho por hora efetivamente trabalhada - custos salariais e outros custos - aumentaram 6,2% e 4,9%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior, acrescenta.