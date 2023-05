Custo do trabalho sobe 6,2% no 1.º trimestre

Num comunicado hoje divulgado, o INE afirma que os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 5,9% no primeiro trimestre face ao mesmo período de 2022 e os outros custos (também por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 7,3%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

A evolução homóloga do ICT também resultou do acréscimo de 7,9% no custo médio por trabalhador e do acréscimo de 1,5% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador, adianta o INE.

O acréscimo da componente dos custos salariais foi transversal a todas as atividades económicas, tendo os aumentos sido maiores do que os observados no trimestre anterior, adianta o INE, precisando que a menor variação foi registada na Administração Pública (6,6%) e a maior foi observada na Construção (10,3%).

As horas efetivamente trabalhadas por trabalhador também registaram aumentos em todas as atividades económicas, com exceção da Administração Pública, onde diminuíram 1,1%, indica o INE, que sublinha que o maior acréscimo foi observado nos Serviços (3,4%).

Em resultado destas variações, o ICT aumentou em todas as atividades económicas, tendo o maior acréscimo sido registado na Administração Pública.