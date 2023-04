Custo total da reestruturação atinge cerca de 5.000 milhões de euros - Presidente Parpública

"Esta soma da contribuição própria com o auxilio de Estado global -- não só o auxilio da reestruturação, mas também o auxílio da compensação covid - é que vão somar o custo global da reestruturação, que, no âmbito do plano de reestruturação e da decisão da Comissão Europeia atinge cerca de 5.000 milhões de euros", adiantou Jaime Andrez, em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal (IL) Bernardo Blanco, na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

O responsável sublinhou que as negociações com Bruxelas sobre o plano de reestruturação da TAP, aprovado em 21 de dezembro de 2021, foram "muito difíceis", sobretudo sobre "dois instrumentos muito importantes para a decisão final da Comissão Europeia", que tinham a ver com a partilha de perdas pelos diversos parceiros da companhia e com o contributo próprio da empresa.

Conforme explicou Jaime Andrez, a contribuição própria tem a ver com a redução de custos para ajudar a viabilização da atividade económica e financeira da empresa.

Já questionado sobre o conhecimento que tem sobre o processo de privatização da TAP, Jaime Andrez disse que "ainda está numa fase de reflexão". "Não há qualquer informação consolidada que possa transmitir aqui hoje", apontou.

Relativamente à consultora norte-americana que estará a assessorar a TAP no processo de privatização, a Evercore, Jaime Andrez começou por responder ao deputado Hugo Carneiro que só conhecia a consultora de nome, mas depois acabou por confirmar que participou numa reunião com a referida empresa em 08 de fevereiro deste ano.

Segundo o presidente da Parpública, a reunião teve como tema "informação relativa a potenciais parcerias no âmbito da TAP", mas não teve a ver com a privatização.

"Não era informação relativa à tomada de cisões sobre privatização, até porque a Evercore não é uma empresa credenciada para o efeito de assistência nessa área de privatização. Não creio que a Evercore esteja nessa lista [de consultoras credenciadas)", afirmou.

Já questionado sobre o deputado comunista Bruno Dias sobre processos de recrutamento levados a cabo por `head hunters` (procura de talentos), Jaime Andrez afirmou que foram feitas consultas para o recrutamento do administrador financeiro da TAP e para vogais na Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, mas ficou de enviar posteriormente informação sobre os custos daqueles procedimentos.