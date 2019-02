Custos de construção de habitação nova aumentam 2,3% em 2018 (INE)

Lusa07 Fev, 2019, 14:18 | Economia

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), os índices de materiais e de mão-de-obra registaram em 2018 aumentos médios anuais de 1,4% e 3,7%, respetivamente (1,4% e de 2,5% em 2017, pela mesma ordem).

O aumento homólogo de 2,7% do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) em dezembro foi inferior em 0,1 pontos percentuais ao observado em novembro, tendo o preço dos materiais aumentado 1,5%, acima do crescimento de 1,3% no mês anterior, e o custo da mão-de-obra subido 4,4%, menos 0,6 pontos percentuais do que em novembro.

O custo da mão-de-obra contribuiu com 1,8 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN em dezembro, o dobro do fornecido pela componente dos materiais (0,9 pontos percentuais).

Em dezembro, a taxa de variação mensal do ICCHN foi de -0,2% registando o custo dos materiais um aumento de 0,2% e a mão-de-obra uma diminuição de 0,7%, da qual resultaram contributos de 0,1 pontos percentuais e de -0,3 pontos percentuais, respetivamente, para a variação mensal do índice.