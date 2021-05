Custos de construção de habitação nova aumentam 5% em março

Num comunicado, o INE refere também que o preço dos materiais e o custo da mão de obra apresentaram subidas de 3,3% e de 7,6% face ao mesmo período de 2020.

Em fevereiro, as variações homólogas do preço dos materiais e do custo da mão de obra tinham sido de 2,8% e 1,7%, respetivamente.

"Esta aceleração reflete essencialmente o efeito de base associado à redução de custos verificada em março de 2020", afirma o INE.

O custo da mão de obra contribuiu com 3,1 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do custo de construção de habitação nova e a componente dos materiais contribuiu com 2,0 pontos percentuais.

Em cadeia, os custos de construção de habitação nova subiram 1,3% em março face a fevereiro, tendo o custo dos materiais aumentado 0,1% e o custo da mão de obra 3,1%.