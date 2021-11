Dados do emprego nos EUA animam bolsa de Nova Iorque

Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,94% para 36.462,36 pontos e o Nasdaq somava 0,58% para 16.032,94 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,73% e estava em 4.714,07 pontos.

Com o otimismo registado no início da sessão, a bolsa nova-iorquina seguia em máximos históricos, após a divulgação de um relatório sobre o mercado laboral norte-americano que foi melhor do que era esperado.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou para 4,6% em outubro, menos duas décimas em relação a setembro, tendo a economia criado 531.000 postos de trabalho, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

O nível de desemprego em outubro foi o mais baixo desde março de 2020, quando a pandemia de covid-19 atingiu o mercado laboral norte-americano.

As ações da Pfizer subiam 9% depois de a farmacêutica ter anunciado resultados de testes a um medicamento que está a desenvolver, indicando que reduz em quase 90% o risco de morte por covid-19 nas pessoas infetadas com o vírus.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 79,35 dólares e os juros das obrigações do Tesouro a dez anos desciam para 1,488%.