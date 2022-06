Dados do IEFP. Desemprego registado cai 26,3% em maio face a 2021

Em maio, de acordo com os números do IEFP, havia menos 18.041 desempregados inscritos do que em abril e menos 105.789 por comparação como o mês homólogo de 2021.

Relativamente a maio de 2019 - antes da pandemia da covid-19 -, o número de desempregados regrediu em 2,7 por cento, ou seja, menos 8.777 pessoas.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social salienta, em comunicado, que este é o valor de desemprego "mais baixo dos últimos 19 anos". "O desemprego registado pelo IEFP em maio desceu em todas as comparações, registando o valor mais baixo em maio desde 2003", aponta ainda o Ministério.



c/ Lusa