Dados do INE. Mais de 1.590 empresas falidas em 2022

, lê-se no destaque do INE . Já “os sectores das Atividades Financeiras, Informação e Comunicação e Agricultura e Pescas não chegavam, em conjunto, a seis por cento”.





Quanto à distribuição geográfica,: 43,9, 19,1 e 24,7 por cento, respetivamente.

Olhando aos dados trimestrais, o INE observa que o número de falências mais baixo – 365 – ocorreu no terceiro trimestre de 2022. “Entre 2015 e 2022, o número médio de falências decretadas por trimestre desceu de 1.061 para 400”.



“Entre 2019 e 2021,(-5.572 pessoas) e(-5.271 euros por pessoa ao serviço)”, assinala ainda o Instituto Nacional de Estatística.“A partir de 2020 e de forma mais significativa em 2021, o valor do passivo destas empresas ultrapassou o valor do ativo, com a consequente diminuição do capital próprio”., na ordem dos 2,2 por cento, “coincidente com o único decréscimo no Valor Acrescentado Bruto (VAB)” das empresas.“De salientar que estas duas variáveis apresentam uma correlação negativa, uma vez que nos períodos de crescimento do VAB das sociedades registam-se diminuições do número de falências/insolvências decretadas”.