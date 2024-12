Dados do INE. Portugal com excedente orçamental de 2,8% até setembro

"Considerando valores para o conjunto dos três trimestres de 2024, o saldo das AP foi positivo, representando 2,8% do PIB (3,3% do PIB em igual período de 2023)", indica o INE, no destaque sobre as "Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional".

Já olhando apenas para o terceiro trimestre, o excedente "atingiu 4.344 milhões de euros, correspondendo a 6,0% do PIB (7,3% no período homólogo), verificando-se aumentos homólogos de 5,4% da receita e de 8,7% da despesa".