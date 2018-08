Daimler chama às oficinas um milhão de carros para verificação do sistema de emissões

RTP18 Ago, 2018, 16:31 | Economia

O jornal teve acesso a uma lista do gabinete federal de veículos a motor da Alemanha que contempla 24 modelos -- alguns dos quais ainda à venda -- que receberam uma ordem para fazerem uma revisão.



No total, aquela empresa pediu para serem levados a fazer revisão 280 mil carros na Alemanha e 700 mil no resto da Europa.



A lista abrange, nomeadamente, o modelo a diesel mais pequeno com motor Renault da classe C e o C300 Hybrid com motor Mercedes, vários modelos da classe E e carros comercializados como sendo particularmente ecológicos com motor híbrido na classe de luxo S, explica o jornal.



Na classe G, foram abrangidos vários automóveis 'todo o terreno' como o ML, o GLE e o GLC, assim como o 'cupé' desportivo CLS e o convertível SLK.



A Daimler também chamou às oficinas as Vito, a classe V e o 'sprinter'.



Um porta-voz da Daimler confirmou ao jornal que se trata dos modelos enumerados pelo presidente da empresa, Dieter Zetsche, durante conversações com o Ministério do Transporte.



Acrescentou que o fabricante vai contestar, mas, ao mesmo tempo, vai desenvolver atualizações do 'software' e informará os clientes assim que estejam aprovadas.