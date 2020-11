DBRS destaca descida do malparado em Portugal mas alerta para sustentabilidade na Europa

"Os bancos europeus reportaram significativamente menores níveis de provisões no terceiro trimestre e o custo do risco caiu na maioria dos bancos depois dos níveis muitos altos no primeiro semestre", pode ler-se num relatório hoje divulgado pela DBRS.

No entanto, segundo a agência canadiana, "há um número de razões" que a levam a crer que "o baixo nível do custo do risco e de crédito malparado (NPL) observado no terceiro trimestre não é sustentável no médio-prazo".

"Com a maioria dos países da Europa a entrar em períodos de semi-confinamento no quarto trimestre, esperamos que os bancos reservem provisões adicionais no quarto trimestre, incorporando um choque económico mais negativo que o inicialmente esperado nos seus modelos económicos", de acordo com a DBRS.

Além disso, a agência assinala que "os períodos das moratórias estão a acabar" e que "as novas moratórias já não beneficiam do atual tratamento preferencial, que estava implementado até setembro de 2020".

"Também esperamos que as falências de empresas acelerem à medida que os países europeus continuam a sofrer as consequências da crise da covid-19, incluindo o impacto das pequenas e médias empresas a lidar com receitas deflacioniadas por um período maior do que inicialmente esperavam", pode também ler-se no relatório da DBRS.

No terceiro trimestre, apesar de uma descida do custo do risco, "os bancos em Portugal e em Espanha continuaram a ter a maior média de custo de risco nos primeiros nove meses de 2020 entre os bancos analisados, e os bancos nos países nórdicos e na Alemanha tiveram a menor, parcialmente refletindo as contrações económicas menos abruptas em 2020", refere.

Em Portugal, os bancos analisados foram o BCP e a Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"No entanto, com as maiores restrições económicas no quarto trimestre esperamos que os bancos europeus reportem níveis de custo do risco maiores que no terceiro trimestre", diz a DBRS.

Já relativamente ao crédito malparado, no terceiro trimestre, a descida "foi mais visível em Portugal entre trimestres", com uma subida a ser registada na Noruega, Alemanha e França.

"Notamos que apesar da redução de NPL ter sido mais pronunciada, em média, para a nossa amostra de bancos em Portugal e Itália, e Espanha num menor nível, estes países ainda continuam a ter elevados níveis de NPL e têm dos maiores rácios de NPL entre os bancos europeus", conclui a nota da DBRS.