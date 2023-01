DBRS é a primeira agência de `rating` a pronunciar-se este ano sobre Portugal

Depois de no ano passado ter registado três melhorias de `rating` - pela Fitch, pela DBRS e pela Standard&Poor`s (S&P) -, Portugal vai a `exame` pela primeira vez em 2023 com a avaliação prevista pela DBRS no dia 27 de janeiro, segundo o calendário provisório da agência canadiana.

A DBRS avalia atualmente a dívida soberana portuguesa em `A` (baixo), com perspetiva estável.

A segunda agência a pronunciar-se sobre Portugal será a S&P, em 10 de março, depois da agência norte-americana ter melhorado o `rating` de Portugal no ano passado para `BBB+`, com perspetiva estável.

Já a Fitch, que também subiu o `rating` de Portugal para `BBB+`, com perspetiva estável, tem prevista uma avaliação no dia 14 de abril.

A Moody`s, que optou por não se pronunciar sobre Portugal no ano passado, datando a última avaliação de 17 de setembro de 2021, quando fixou o `rating` em `Baa2`, com perspetiva estável, encerra o ciclo de avaliações do primeiro semestre, tendo previsto pronunciar-se em 19 de maio.

No segundo semestre, a DBRS será novamente a primeira a pronunciar-se, em 21 de julho, seguida pela S&P, em 08 de setembro.

Já a Fitch volta a olhar para a dívida portuguesa em 29 de setembro e a Moody`s em 17 de novembro.

O ministro das Finanças sublinhou, em declarações à Lusa, aquando da melhoria do `rating` de Portugal pela Fitch, em outubro do ano passado, que "três agências a melhorarem o `rating` da República, num mesmo ano, é um sinal muito forte, muito claro, para os investidores internacionais".

"Este resultado tem benefícios diretos para a economia portuguesa", afirmou, considerando ser "importante" para o país e, em particular, para os bancos, empresas e famílias, ao permitir melhores condições de financiamento.

O `rating` é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de `rating` são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.