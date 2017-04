DBRS mantém Portugal acima de "lixo"

RTP 21 Abr, 2017, 18:09 / atualizado em 21 Abr, 2017, 20:08 | Economia

DBRS alerta para "desafios significativos" que se colocam ao país em particular com os "níveis elevados de endividamento público e empresarial" | Lusa

Na análise que faz ao país, a DBRS justifica a manutenção do rating com fatores positivos, ligados ao cumprimento das regras europeias.









Ainda assim, a DBRS considera que os "custos de financiamento permanecem geríveis" e que a "dinâmica da dívida pública portuguesa é suportada por um excedente primário (sem juros) superior ao previsto e ao crescimento económico contínuo".



A justificar a manutenção da perspetiva estável estão também os "esforços para resolver as vulnerabilidades que permanecem no setor bancário".







No entanto, os analistas sublinham que Portugal "enfrenta desafios importantes", como a dívida pública, que permanece "muito elevada" e que se prevê que desça "apenas gradualmente, o que deixa as finanças públicas vulneráveis a choques adversos".



Governo diz que DBRS reconhece o "progresso" do país

Em comunicado enviado às redações, o Ministério das Finanças diz que a agência de notação financeira "reconhece o progresso que se tem verificado nos principais desafios que ainda se colocam ao país".





"Em particular", lê-se no comunicado, "no endividamento e nos créditos em risco, desafios sobre os quais o Governo tem atuado".





O Ministério das Finanças refere ainda o "facto de Portugal ter excedido as expetativas do mercado no que toca ao crescimento económico, à consolidação orçamental e à estabilização do setor financeiro".