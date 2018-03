De acordo com o INE poupança das famílias recupera para 5,4% em 2017

Lusa26 Mar, 2018, 13:24 | Economia

"A taxa de poupança das famílias aumentou para 5,4% do rendimento disponível (mais 0,9 pontos percentuais do que no trimestre anterior)", afirma o INE. No ano que terminou no terceiro trimestre, a taxa de poupança representava 4,5% do rendimento disponível, o valor mais baixo da série do INE, que tem início em 1999.

O INE justifica esta melhoria com "um aumento do rendimento disponível superior ao da despesa de consumo final (taxas de variação de 1,7% e 0,8%, respetivamente)".

O aumento do rendimento disponível das famílias é explicado pelo aumento das remunerações e prestações sociais recebidas (taxas de variação de 1,6% e 2,7%, respetivamente), o que em parte "reflete a conclusão do processo de reversão das reduções remuneratórias sobre os salários pagos pelas AP e sobre as pensões. Estes aumentos mais do que compensaram os acréscimos registados nas contribuições sociais (1,7%) e nos impostos sobre o rendimento (0,5%) pagos pelas famílias", afirma o INE.