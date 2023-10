"De certeza absoluta que não serei candidato ao Parlamento Europeu. Não tenho apetência"

. Luís Montenegro descreveu o Orçamento de Estado como um documento “pipi, bem apresentadinho, betinho”. Fernando Medina pede tradução.. O FMI não prevê que Portugal registe excedentes orçamentais até 2028 e adia para 2025 a descida da dívida pública para menos de 100 por cento do PIB. O ministro das Finanças contesta as projeções:

Fernando Medina alega que haverá uma melhoria dos serviços da Administração Pública se as cativações forem geridas diretamente pelos ministros sectoriais.

. Sem se comprometer com um final feliz nas negociações entre Governo e médicos, Fernando Medina revela que a orientação dentro do Executivo está definida, mas remete a condução dessas negociações para o ministro das Saúde., diz Medina, sem se comprometer sobre uma eventual redução do horário dos médicos para as 35 horas., respondendo com uma pergunta: “Devemos ceder à lei do mais forte só porque tem um sindicato com mais força e vocalidade?”.