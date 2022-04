Debate do Orçamento dominado pelos temas do crescimento e da inflação

O crescimento da economia e o aumento da inflação dominaram o debate no Parlamento com o ministro das Finanças. A oposição sublinhou que o Governo avançou para a austeridade, já que os salários nominais não acompanham a inflação, provocando assim cortes nos salários reais. O Governo destacou as contas certas e o que considerou ser o bom desempenho económico do país.