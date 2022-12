DECO acusa bancos de não quererem renegociar empréstimos à habitação

Foto: António Antunes - RTP

A DECO acusa os bancos de não quererem renegociar os empréstimos para compra de casa de muitas famílias em dificuldades. No programa Tudo é Economia, a coordenadora do gabinete de proteção financeira da DECO revela que as novas regras de apoio aprovadas pelo governo não estão a ser respeitadas.