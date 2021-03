DECO alerta para aumento de pedidos de ajuda das famílias com fim das moratórias

Por causa da crise pandémica, os bancos permitiram o adiamento temporário do pagamento do crédito à habitação, mas agora, Natália Nunes, do gabinete de proteção financeira da DECO, conta que há já muita gente aflita, a ligar, com pedidos de esclarecimentos.Com as moratórias privadas dos bancos prestes a terminar, os consumidores podem pedir, até ao fim do mês, para aderir à moratória pública.No entanto, a DECO pede aos consumidores que façam contas, porque isso implica pagar mais seguros, juros, taxas e também comissões.