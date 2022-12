DECO já recebeu quase 30 mil pedidos de ajuda de famílias em dificuldade

O número de pedidos feitos à DECO já se aproxima dos 30 mil. São de famílias que estão a enfrentar dificuldades por causa da inflação e do aumento das prestações do crédito à habitação. E, se até meio do ano eram as pessoas com menores rendimentos que procuravam a ajuda da associação de defesa do consumidor agora a procura já chegou à classe média.