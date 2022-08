DECO não vê fundamentos para aumentos significativos na eletricidade

A DECO - Associação de Defesa do Consumidor - diz que não há fundamento para falar em aumentos no preço da eletricidade e considera as palavras do presidente de Endesa, ontem na Antena 1, como uma ameaça sobre uma situação que não existe atualmente.





O jornalista Diogo Pereira explica o que está em causa.





Ainda ontem, também o secretário de Estado da Energia contrariou as declarações do presidente executivo da Endesa, sublinhando que se houver aumentos não será por causa do chamado travão do gás. O governo lembra que há alternativas no mercado.