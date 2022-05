DECO pede maior apoio a famílias para atenuar aumento dos preços dos bens alimentares

Hoje chega a cerca de 280 mil famílias o apoio de 60 euros para atenuar o impacto do aumento dos preços dos bens alimentares. É o que revela o Ministério do Trabalho à agência Lusa. A DECO, associação de defesa do consumidor, apela ao governo que aumente o apoio, o mantenha até dezembro e alargue a famílias numerosas e com quebras de rendimento, como defende a jurista da DECO, Ingride Pereira.