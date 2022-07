DECO pede mecanismos de contingência para assegurar direitos dos passageiros

Também no Aeroporto do Porto, há previsão de cancelamento ao longo do dia de duas partidas e duas chegadas.A Associação para a Defesa do Consumidor considera lamentável o caos que tem ocorrido, em especial no Aeroporto Humberto Delgado.No entender da DECO, o Ministério das Infraestruturas deve também intervir.

A TAP já pediu desculpa aos clientes. A empresa reconhece que não está a oferecer o serviço que planeava. A presidente executiva admite ainda que a situação não deve melhorar nas próximas semanas. Christine Ourmières-Widener fala numa crise em todo o setor do transporte aéreo por causa do aumento de viagens de lazer e de negócios no pós-pandemia.