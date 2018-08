DECO quer redução da taxa do IVA em toda a energia

Cristina Sambado - RTP30 Ago, 2018, 10:16 | Economia

"Não vemos razão para um serviço essencial como a energia continuar a ser taxado a 23 por cento. E, somos claros, a taxa intermédia de 13 por cento não é suficiente para compensar todos os sacrifícios enfrentados pelos consumidores. Os portugueses só vão aceitar e compreender que a redução seja para os 6 por cento e para toda a energia doméstica: eletricidade, gás natural e gás engarrafado, utilizado sem opção de escolha por 70 por centos das famílias portuguesas", afirma, em comunicado, a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.



A DECO já fez as contas e fala em reduções, nas faturas de gás e de eletricidade, entre os 40 e os 70 euros por ano.



“Na fatura mensal de eletricidade de 45 euros, nós teremos uma poupança, a nível anual, de 70 euros. Para uma fatura mensal de gás natural ou gás de botija de 25 euros, estamos a falar de uma poupança anual de 40 euros”, explicou Rita Rodrigues da DECO à Antena 1.



Carta aberta

A Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor recorda que a “discussão sobre a redução do IVA na energia pelos partidos políticos não é nova”.



“Dura há pelo menos quatro anos, mas foi sempre afastada no momento da aprovação dos Orçamentos de Estado”, realça a DECO no comunicado.





Na carta aberta, a DECO recorda que “a luz e o gás são serviços públicos essenciais (Lei n.º 10/2003, de 28 de janeiro), pelo que deveriam ter a mesma taxa aplicada aos bens de primeira necessidade, como os produtos alimentares básicos (arroz, massas e água, por exemplo)”.







Para a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, “mais do que gerar a poupança e diminuir a fatura da energia, acima de tudo queremos repor aquilo que é a situação mais correta”.“Em 2011, o Governo fez um acordo com a troika: Portugal recebia 78 mil milhões de euros e, em troca, assegurava a boa saúde das contas públicas. Por isso, os portugueses passaram a pagar 23 por cento de IVA na eletricidade e no gás (natural). Até aí, a taxa era de 6 por cento. Sete anos depois, o IVA continua no máximo, uma medida com grande impacto na carteira e na qualidade de vida das famílias”, frisa a DECO no comunicado.Rita Rodrigues assume que a DECO quer ter uma palavra a dizer na discussão para o Orçamento do Estado de 2019.“Nós queremos influenciar essa discussão e garantir que o IVA é reposto a 6 por cento, tal como se verificava no passado antes da alteração através do acordo da troika”, sublinhou.Para Rita Rodrigues não é suficiente uma redução para a taxa intermédia de 13 por cento porque “estamos a falar de um serviço público essencial”.“Portanto, deverá ser a taxa mínima a ser aplicada e os 13 por cento, parece-nos ficar aquém daquilo que é a mais elementar justiça social. Que nos parece ser a correta para os consumidores”, realçou Rita Rodrigues na entrevista à jornalista Sandra Henriques da Antena1.“Portugal sempre se posicionou no pelotão da frente no preço da eletricidade, com valores acima da média europeia. A fatura é inflacionada por custos fixados administrativamente, e alguns não estão diretamente relacionados com a produção de eletricidade. À cabeça, encontramos os CIEG - Custos de Interesse Económico Geral, que representam cerca de 32 por cento do total pago, por ano, pelos consumidores. Soma-se ainda um enorme défice tarifário a pagar nos próximos anos. Se lhes somarmos o IVA e outras taxas, ao todo, estes encargos representam 52 por cento do total”, sublinha o comunicado.A DECO lançou na internet uma carta aberta, denominada www.bastam6.pt , com o objetivo de exigir aos partidos políticos a reposição do IVA à taxa mínima na energia doméstica em Portugal.“A carta aberta tornou-se hoje pública e está disponível para que todos os consumidores possa assinar. E convidamos todos os portugueses a fazê-lo para que possamos ser muitos a entregar em nome de todos os consumidores aos grupos parlamentares. Para desta forma podermos também intervir nesta discussão do Orçamento do Estado”, avançou Rita Rodrigues à Antena1.