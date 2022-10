DECO vê proposta do Governo à banca positiva, mas teme menos vontade na renegociação

A Associação de Defesa do Consumidor - DECO - considera a medida adequada, mas gostava que o Governo fosse um pouco mais exigente na proposta.A coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, Natália Nunes, alerta que na altura da renegociação a margem dada pelos bancos pode não ser benéfica para as famílias.Sobre a linha de financiamento às famílias para fazerem face aos empréstimos, Natália Nunes lembra que pode aproveitar-se o trabalho feito em 2009.A proposta do Governo está a ser preparada em conjunto com o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos. Uma proposta que deve ser apresentada na próxima quinta-feira em Conselho de Ministros.