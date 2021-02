Deduções IRS. Despesa com álcool-gel ou máscaras exige fatura separada

As despesas com álcool-gel ou máscaras feitas em supermercados só são dedutíveis no IRS se estiverem numa fatura separada. Os contribuintes têm ate quinta-feira para validar as faturas no portal e-fatura, ou seja, indicar quais as despesas em setores como saúde, educação, restaurantes e cabeleireiros.